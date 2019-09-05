«Образ врага»: положение хорватских сербов сравнимо с евреями в нацистской Германии

Большинство претендентов на пост президента Хорватии делают ставку на разжигание этнического конфликта, в котором хорватское большинство объединяется против сербского меньшинства. Об этом заявила представитель партии «Рабочий фронт» Катарина Пеович, которая также включилась в президентскую кампанию в качестве кандидата, передает «Балканист.ру».

«Чрезвычайно важно подчеркнуть, почему у нас внимание акцентируется на разделении сербов и хорватов, вместо того чтобы сосредоточиться на экономических темах и критике капиталистической элиты. Это она привела нас в то положение, в котором сегодня находимся», – сказала Пеович и подчеркнула, что «это капиталистический заговор с целью показать, кто во всем виноват, создав образ врага в виде серба, точно так же, как это было с евреями в нацистской Германии».

Комментируя предвыборную гонку других претендентов на пост президента Хорватии: Колинды Грабар-Китарович, Зорана Милановича и Мирослава Шкоро, Пеович сказала, что это «заранее проигранная битва». «Кто бы из них ни победил, народ проиграет. Это битва между людьми, которые не принесут народу ничего хорошего», – сказала она.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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