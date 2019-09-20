Президент Хорватии открыла памятник пособнику фашистов

После недавних заявлений о героической борьбе хорватского народа с нацизмом и клятвы придерживаться антифашистских ценностей президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович открыла галерею, названную в честь священника, сотрудничавшего с фашистскими оккупантами на острове Бадия недалеко от Корчулы.

Речь идет о симпатизирующем оккупантам священнике-францисканце Бернардине Соколе, который перед освобождением города показал немецким солдатам, что на соседнем острове Врняк скрывается семь партизан, передает издание Index.hr.

Сокол был убит партизанами после освобождения, в то время как другие францисканцы Бадии, настоятельница и монахини из корчуланского монастыря были награждены за заслуги в антифашистской борьбе.

Источник: predsjednica.hr

Местные жители возмущены, что памятник установлен предателю, несмотря на то, что в Корчуле и окрестностях в годы фашистской оккупации многие сотрудничали с народно-освободительным движением. Например, в монастыре была партизанская больница, а у монахини Манес Карнинчич даже была партизанская пенсия после войны.

Комментируя это событие, президент Ассоциации антифашистов города Корчула Иво Милат обратил внимание, что это очередное искажение истории, и делается это очень грубо.

«Было доказано, и это было заявлено несколькими свидетелями, что священник-францисканец Сокол совершил военное преступление и предал немцам семерых партизан, которые прятались на острове, и немцы убили этих людей. То, что он предал этих людей, было подтверждено монахиней Манес Карнинчич, которая в то время была настоятельницей Доминиканского монастыря в Корчуле и передавала сообщения партизанам. Она была связана с партизанами, как и все остальные священники, которые в то время оказывали поддержку народу против немецких оккупантов», – пояснил Милат.

Между тем на официальной странице хорватского президента было опубликовано следующее сообщение: «Президент республики Колинда Грабар-Китарович присутствовала на открытии художественной галереи имени Бернардина Сокола в францисканском монастыре в Бадии... Галерея названа в честь Бернардина Сокола, хорватского музыканта и музыковеда, который невиновен и без суда казнен после того, как его из монастыря в Бадии в ночь на 28 сентября 1944 года забрали партизаны».

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 20.09.19

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