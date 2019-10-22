Хорваты снова «отличились» антисербскими призывами

В одном из районов хорватского города Задар появилось граффити националистического толка, призывающее к насилию в отношении сербов, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местный портал новостей.

Сообщается, что за последний год Задар часто появлялся в топе новостей мировых СМИ в связи с насилием, расизмом и национализмом. «Сегодня наш позор увенчался, пожалуй, самым ужасающим граффити за все время», – пишет издание, отмечая, что речь идет об «извлечении органов, потому что на районе кошки голодают».

Примечательно, что скандальная надпись расположена около дороги, по которой местные дети ходят в школу, а сотрудники коммунальной службы, ответственной за чистоту стен, ездят на работу. Никаких мер по устранению граффити не предпринято.

Задар, служба информации РИА «Новый День»

Задар. Другие новости 22.10.19

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