Болгария рассчитывает на США: полететь на Луну и остановить Путина

Предстоящий в конце ноября визит премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в США, где запланирована его встреча с американским президентом Дональдом Трампом, может стать шагом в реализации «болгарской мечты» – вновь отправить своих астронавтов в космос, а также остановить «нападение» со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Болгарии Соломон Паси в интервью национальному телевидению, которое цитирует «Балканист.ру».

Бывший министр иностранных дел считает, что главной темой визита должно стать вооружение Болгарии. «Нам необходимо поставить вопрос дальнейшего вооружения страны. Мы уже купили F-16, теперь нам нужна более современная авиация, например, F-35. Следует размышлять стратегически, на 10-15 лет вперёд», – считает Паси.

Он также выразил убеждение, что Софии необходимо большее присутствие американских военных сил в Черном море. «Это может помешать нападению господина Путина на Болгарию», – заявил он.

Вместе с тем, как полагает экс-министр иностранных дел Болгарии, что Бойко Борисову необходимо переговорить с Дональдом Трампом о включении болгарских астронавтов в следующую экспедицию на Луну. «Пора приступить к реализации давней болгарской мечты в наших двусторонних отношениях – послать болгарского астронавта с миссией НАСА», – заявил Паси.

Стоит отметить, что в конце октября стало известно о том, что НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на кораблях «Союз» для своих астронавтов в 2020 и 2021 годах.

Как напоминает издание, в 1979 году Болгария, с помощью Советского Союза, стала шестой страной в мире, отправившей своего гражданина в космос. Первый болгарский космонавт Георгий Иванов был одним из участников советской программы «Интеркосмос», что предполагало участие в космических полетах представителей социалистических государств.

Вторым болгарским космонавтом в 1988 году стал Александр Александров. В стране также долгое время производилось оборудование для Международной космической станции «Мир».

София, служба информации РИА «Новый День»

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