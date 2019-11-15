Абсолютный запрет: боснийские власти запретили мигрантам выходить на улицу

Власти Боснии и Герцеговины ввели 24-часовой запрет на передвижение мигрантов. Такое решение было принято на заседании оперативной группы по вопросам беженцев.

По данным местных СМИ, мигранты, наводнившие Унско-Санский округ, держат местное население в страхе, устраивая грабежи и вооруженные драки. В округе расположено два центра для беженцев – с сегодняшнего дня мигрантам, в том числе и детям, запрещено выходить за пределы их территорий.

Министр полиции округа Нермин Кляич уточнил, что речь идет об абсолютном запрете на передвижение. Покидать центры разрешено только тем, кто собирается пройти через границу с Хорватией.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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