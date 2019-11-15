Балканский раскол: боснийские власти отказываются признать Республику Сербскую

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) отказываются признавать существование Республики Сербской, для которой в нынешней ситуации наилучший вариант получить статус самостоятельного государства. Об этом заявил сербский представитель в Президиуме БиГ Милорад Додик. При этом он подчеркнул, что боснийские политические элиты предпринимают меры, направленные против сербского энтитета.

«Парламенту Республики Сербской необходимо вернуть отнятые у нас армию и акцизы», – заявил политик, пояснив, что именно из акцизных доходов выплачиваются зарплаты для работников совместных с Боснией предприятий, которых в 2000 году было три тысячи, а сейчас 25 тысяч, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание «Информер».

Додик также обратил внимание, что Республика Сербская обладает всеми признаками государственности со своей территорией, населением и государственными органами власти, однако босниские власти отказываются это признавать.

По его словам, внешняя политика Республики Сербской ориентирована на Сербию, с которой она координирует свое отношение к интеграции в НАТО. «Мы не можем допустить участие в НАТО, так как они бросали на нас бомбы. Если мы вступим в альянс, это будет означать, что мы сняли с них ответственность за агрессию», – констатировал Додик, подчеркнув, что Республика Сербская не желает терять Россию как своего партнера, и напомнил, что именно Москва в Совете Безопасности ООН пять лет назад наложила вето на попытки международного сообщества обвинить сербов в «геноциде» в Сребренице.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 15.11.19

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