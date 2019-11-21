Летчики ВВС Хорватии арестованы за торговлю оружием

Трое пилотов военно-воздушных сил Хорватии арестованы по подозрению в незаконной торговле оружием. Бригадный генерал Мато Микич заявил, что это беспрецедентная ситуация. «В хорватской авиации никогда ничего подобного не происходило!» – сказал он.

Судя по материалам расследования, пилоты на военном вертолете во время выполнения боевого задания перевозили торговца оружием, переодетого в офицера. Камуфляж помог ему незаконно попасть на военную базу Земуник. После задержания пилотов полиция устроила обыск в их домах и обнаружила около 8 000 единиц оружия и амуниции. По одной из версий, часть этого арсенала могла быть трофеями из гражданской войны 90-х.

Сейчас пилотов отстранили от службы, передает Nova TV. Расследование ведет военная полиция.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 20.11.19

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