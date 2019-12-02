НАТО открывает двери для Северной Македонии

В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс. Накануне этого события британскую столицу украсили флаги 29 членов НАТО и флаг Северной Македонии, что привело в восторг посла Македонии в Великобритании Александру Миовску, передает «Балканист.ру».

Дипломат опубликовала твит со словами: «Флаг нашей страны развевается в Лондоне вместе с флагами остальных 29 союзников НАТО. Великая картина!» Эту публикацию ретвитнула и министр обороны страны Радмила Шекеринска, которая в «Фейсбуке» разместила еще более восторженный комментарий. «Гордость! Флаг нашей родины поднят в Лондоне в преддверии саммита НАТО! Это того стоило!» – пишет министр.

Предполагается, что македонскую делегацию на саммите НАТО возглавит премьер-министр страны Зоран Заев. Присоединение Северной Македонии к военной организации совпадает с торжественными мероприятиями по случаю 70-летия Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Майк Помпео уже опубликовал поздравления Северной Македонии со вступлением в НАТО. Вашингтон несколько часов назад ратифицировали протокол вступления балканской страны в Альянс. От окончательного присоединения к военному союзу Северную Македонию отделяет одобрение Испании, пишет сербский «Курир».

Тем не менее, как сообщает портал, в повестке саммита уже предусмотрено приветствие Северной Македонии как 30 члена НАТО.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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