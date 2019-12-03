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Вторник, 3 декабря 2019, 12:26 мск

Новости Балканы

Милорад Додик: Боснийские политики нацелились на захват Республики Сербской

Фото: patriot.rs

Боснийские политики манипулируют общественным мнением, обвиняя сербов в военных преступлениях, чтобы захватить всю территорию страны, в том числе Республику Сербскую. Об этом заявил сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью телекомпании Happy.

«Мусульмане эффективно контролируют только 25% территорий в Боснии и Герцеговине. И только эту четверть они могут считать своей. Поэтому рано или поздно мы в некотором смысле отречемся от Боснии и Герцеговины, узурпированной мусульманами», – сказал политик.

Он подчеркнул, что видит Республику Сербскую независимым государством. «Когда Республика Сербская была сформирована, подразумевалось, что она станет суверенным государством. Она защищала свою независимость в войне и с помощью Дейтонского соглашения, имея в виду тот факт, что в 1992 году США признали Республику Сербскую. Мы усвоили урок, что без государства нет свободы», – отметил Додик, защищающий интересы сербского населения в БиГ.

Напомним, Республика Сербская была создана в 1992 году и вошла в состав Федерации Боснии и Герцеговины на правах энтитета в 1995 году по результатам Дейтонских соглашений. Населена преимущественно православными сербами, в отличие от Боснии и Герцеговины, где преобладает мусульманское население.

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