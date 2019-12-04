Захват Балкан: Северная Македония вливается в НАТО

Вступление Северной Македонии в НАТО принесет стране «безопасность, уверенность, стабильность и укрепление экономики». Об этом заявил македонский премьер-министр Зоран Заев, который находится в Лондоне на саммите государств НАТО.

«Осуществляем мечту всех поколений наших граждан, становимся членами НАТО, в Союзе с самыми влиятельными партнерами в демократическом мире», – отметил также Заев, уточнив, что Северная Македония станет 30 членом Североатлантического альянса.

Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО ратифицирован 28 странами-членами Альянса. Испания является последним 29 государством Альянса, которое пока не ратифицировало в своем парламенте протокол вступления в НАТО Северной Македонии. Процедура была отложена из-за парламентских выборов в этой стране и формирования нового правительства.

Лондон, Катарина Лане

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