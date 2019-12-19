Северная Македония разочарована Евросоюзом: надежда на «малый Шенген»

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о разочаровании очередной отсрочкой переговоров о вступлении своей страны в Евросоюз. «Это действительно разочаровывает, потому что Евросоюз пообещал, что, если мы выполним все, он выполнит свою часть, а этого не произошло. Мы разочарованы по этой причине. Об этом знают и европейские лидеры», – Заев в интервью телеканала Pink.

В то же время македонский премьер выразил надежду, что «вероятно, настанет время, когда мы также сможем улучшить отношения со странами-членами ЕС и начнем наши переговоры о вступлении».

При этом Заев заявил о поддержке инициативы президента Сербии Александра Вучича о создании «малого Шенгена», который, по его мнению, не только может стать полезен всем Западным Балканам, но обратит на себя внимание ЕС. «Я всячески поддерживаю сотрудничество Балкан, не ожидая, как это всегда бывает, что кто-то из ЕС соберет нас вместе, а затем мы покажем результат. Мы сами можем показать свои возможности», – заявил Заев.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 19.12.19

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