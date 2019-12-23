Президентские выборы в Хорватии: победитель определится во втором туре

Победитель президентских выборов в Хорватии будет определен во втором туре, в котором по итогам голосования будут противостоять бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович и действующий президент Колинда Грабар-Китарович.

Социал-демократ Миланович получил больше всего голосов избирателей. В его поддержку высказались 29,53%, однако этого оказалось не достаточно для безоговорочной победы. В то же время за Грабар-Китарович проголосовали 26,69% граждан, передает «Балканист.ру» со ссылкой на хорватские СМИ.

На президентских выборах в Хорватии правом голоса обладают 3,8 млн избирателей. Явка на первом туре составила 51%. Кроме того, проголосовать могли и 30 тысяч хорватов, проживающих в Сербии. Для них было открыто два избирательных пункта – в Белграде и Суботице, где на избирательные участки пришли 529 избирателей.

Второй тур голосования состоится через две недели, 5 января 2020 года.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 20.12.19

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