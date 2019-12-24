«Это все равно, что вам приставят нож к горлу»: комитет парламента Черногории одобрил дискриминационный законопроект

Сегодня комиссия по законотворчеству парламента Черногории одобрила проект закона «О свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин», который позволяет правительству страны фактически конфисковать имуществом Сербской православной церкви. Решение было принято, несмотря на протест представителей духовенства, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорские и сербские СМИ.

Перед зданием парламента собрались священники и монахи Митрополии Черногорско-Приморской и Епархии Будванско-Никшичской. Однако депутаты правящей партии посчитали, что закон может быть принят, так как не противоречит Конституции Черногории. Как отмечается, только члены комитета от оппозиционного «Демократического фронта» высказались против, но их голосов оказалось недостаточно.

Координатор юридического совета Митрополии Черногорско-Приморской протоиерей Велибор Джомич сообщил в интервью РТС, что «бесчеловечный закон не только дискриминирует права Церкви, он глубоко оскорбляет достоинство духовенства и принимается против интересов Сербской Православной Церкви в Черногории».

Священник подчеркнул, что предполагаемые шесть уровней правовой защиты не способны изменить ситуацию. «Это все равно, что вам приставят нож к горлу, скажут, что перережут его, и вам должно стать лучше», – заявил Джомич.

Напомним, что после одобрения комиссии по законотворчеству парламент рассмотрит законопроект на пленарном заседании. При этом следует учесть, что правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Голосование по окончательному принятию документа ожидается 26 декабря.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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