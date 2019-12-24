Республика Сербская настроилась против НАТО

Республика Сербская привержена сотрудничеству с Сербией, а также в большей степени заинтересована в партнерстве с Россией и Китаем, чем со странами Запада, и выступает против вступления в НАТО. Об этом заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Политик обратил внимание на показательный факт – каждый раз, когда сербы в Боснии принимают решение или высказывают свое мнение в отношении НАТО, «оппозиция устраивает беспорядки и глупости». «Мы видим это сегодня, видели и тогда, когда была принята резолюция о военном нейтралитете. В то время депутаты от СДП и НДП свистели во время работы Народного парламента», – сказал Додик.

Он также подчеркнул, что Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) будет существовать, пока у нее будет сильный парламент, который оппозиция хочет разрушить и подорвать влияние этого «важнейшего института народной власти» с целью развала республики. «Я прошу людей не позволять им осквернять Народный парламент. Пока у нас сильный Народный парламент, существует Республика Сербская, и они хотят разрушить парламент и его достоинство, потому что они хотят развала Сербской», – сказал он.

Напомним, недавно Додик заявлял, что Республика Сербская не намерена вступать в НАТО, так как это оправдало бы преступную агрессию Североатлантического альянса в отношении Югославии в 1999 году. Стоит отметить, что вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. Народный парламент Республики Сербской в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 24.12.19

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