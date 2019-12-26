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Четверг, 26 декабря 2019, 13:14 мск

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Полиция перекрыла центр столицы Черногории: готовится митинг против закона о конфискации церковного имущества

Фото: Facebook/Владимир Вукович

Сегодня в столице Черногории оппозиция готовит митинг протеста против принятия закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который направлен против черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). Полиция перекрыла центр Подгорицы и подходы к зданию парламента, где сегодня планируется одобрить этот документ, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, противники закона – депутаты оппозиционной коалиции «Демократический фронт» приняли решение присутствовать на заседании парламента. Его лидеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич накануне встретились в Белграде с Патриархом Сербским Иринеем и получили благословление. В движении рассчитывают, что все верующие, подписавшие петицию в защиту СПЦ в Черногории, придут защищать свои святыни к зданию парламента Черногории в знак протеста против принятия «позорного закона».

Между тем полицейское управление выступило с предупреждение, что акция протеста не согласована должным образом. Правоохранительные органы в связи с возможными беспорядками перекрыли улицы в центре города как для транспорта, так и для пешеходов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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