Черногория встретит самое грустное Рождество

В Черногории православных верующих ждет самое грустное Рождество в новейшей истории. Парламент страны принял «Закон о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который может привести к негативным последствиям. Об этом заявила Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви.

В обращении отмечается, что посредством такого закона правящая партия решила захватить имущество церкви и установить над ней контроль, причем ответственность за эти шаги несут каждый из поддержавших закон депутатов, правительство в полном составе и президент Мило Джуканович, передает «Балканист.ру».

В заявлении иерархов СПЦ прямо говорится о том, инициатива направлена на реализацию цели, которую ранее провозгласил президент Черногории: «Возродить новую, государственно приемлемую, послушную режиму «автокефальную черногорскую православную церковь», и именно это станет причиной самого грустного рождества, которое православным доводилось отмечать в совершенной истории.

При этом в митрополии подчеркнули, что православная Церковь направляла в правительство и парламент поправки к скандальному закону – сделано это было через депутатов коалиции «Демократический фронт», а изменения касались решения имущественных споров между государством и религиозными общинами. Но власти отказались вносить эти поправки в свой законопроект.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 27.12.19

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