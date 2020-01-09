Торговля людьми в Черногории: в Подгорице обнаружено около сотни тайваньских рабов

В Подгорице в результате совместной спецоперации полиции Черногории и Тайваня обнаружены 93 тайваньских гражданина, многие из которых попали на территорию балканской страны нелегально и фактически были превращены в рабов, передает RTV.

Как сообщается, пока установлены личности 12 человек. Полицейские намерены выяснить, каким образом рабы попадали из Тайваня в Черногорию, а также сколько человек было задействовано в организации торговли «живым товаром».

По данным СМИ, эта спецоперация по раскрытию преступной сети, занимающейся торговлей людьми, стала самой крупной на Балканах.

Стоит отметить, что район Забьело в столице Черногории, где обнаружены тайваньские рабы, часто попадает в хроники криминальных происшествий. Ранее там был схвачен преступник, устроивший взрыв во дворе жилого дома, летом произошла перестрелка, а весной неизвестные сожгли джип одного из горожан.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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