«Классическая тирания»: в Черногории начались репрессии против журналистов

Редакторы оппозиционных президенту Черногории Мило Джукановичу порталов «Борба» и «Ин4с» Дражен Живкович и Гойко Раичевич арестованы «за распространение паники и беспорядков» после публикации материалов о возможном взрыве в резиденции главы государства, передает «Курир» со ссылкой на Черногорское Управление полиции.

В воскресенье вечером на вилле Горица, которую черногорские власти обычно используют для приемов иностранных делегаций, загорелась трансформаторная будка. Новостные порталы «Борба» и «Ин4с» оперативно опубликовали новость, что в резиденции начался пожар и на место происшествия выехали пожарные расчёты и полиция. В частности, «Ин4с» опубликовал материал под заголовком «Взрыв на вилле Горица?», который подразумевал неточность данных и указал, что эта информация проверяется. Позднее портал, сославшись на Управление полиции, опубликовал уточнение о том, что речь идёт о возгорании электропроводки.

Однако в тот же вечер главы изданий были задержаны. Сегодня в прокуратуре Подгорицы проходит слушание по этому делу.

Комментируя арест журналистов, депутат черногорской оппозиционной партии «Демократический фронт» Йован Йоле Вучурович заявил, что случившееся является «доказательством гибридной команды НАТО, которому марионеточный антисербский и антиправославный режим передал целые области управления государством». Как считает политик, преследование журналистов «Борбы» и «Ин4са» началось по указанию советников из посольства США в Черногории.

Его соратник по партии Небойша Медоевич также осудил репрессии в отношении журналистов. «Сатанист Джуканович в своей кокаиновой эйфории вводит классическую диктатуру. Ожидать от него зерно здравого смысла – это безумие!» – заявил он.

Адвокат и журналист из Белграда Владимир Джуканович назвал арест журналистов «атакой на сербские СМИ и классической тиранией». «Когда будут реагировать европарламентарии? Где сейчас Таня Файон (шеф делегации и ответственная по вопросам стабилизации и евроинтеграции Сербии в парламенте Евросоюза)? Предполагаю, скоро начнутся аресты среди духовенства», – прокомментировал ситуацию Джуканович.

Стоит отметить, что это не первый случай преследования руководителей оппозиционных СМИ после начала массовых акций протеста в Черногории против принятого закона о свободе вероисповедания, который угрожает имуществу и территориям черногорских епархий Сербской Православной Церкви. На днях по аналогичному обвинению была осуждена главный редактор черногорского портала «Фос» Анджела Джиканович, опубликовавшая новость, что порядок на митингах в Подгорице во время Рождества будут обеспечивать 250 спецназовцев из самопровозглашенной Республики Косово.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 10.01.20

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