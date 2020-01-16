Рассекреченные факты: в Сараево открылась выставка «По дорогам Победы»

Сегодня в Сараево в Еврейском музее Боснии и Герцеговины (БиГ) открывается выставка «По дорогам Победы» из цикла «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют». Об этом РИА «Новый День» сообщила пресс-служба российского посольства в БиГ.

Посетители смогут ознакомиться с уникальными архивными фото- и видеоматериалами, многие из которых раньше находились под грифом «Совершенно секретно». Экспозиция посвящена освобождению стран Юго-Восточной Европы, в том числе Югославии, Красной Армией при поддержке народно-освободительных и партизанских движений от нацистской оккупации в 1944-1945 годах.

Как подчеркнул посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов, проведение подробных мероприятий сегодня становится крайне важными, потому что общество все чаще сталкивается с попытками пересмотреть историю и «интерпретировать ее согласно собственными интересами, оправдывая тем самым неблаговидные действия».

«История, в том числе история Второй Мировой войны, намеренно искажается, подгоняется под основанные на конфронтации актуальные идеологические установки. Смысл происходящего – оправдать национальных псевдогероев и очернить истинных освободителей. Опасность заключается в том, что это осложняют и без того непростую обстановку на европейском континенте», – отметил Иванцов.

Дипломат также выразил надежду, что выставка найдёт широкий отклик у местной общественности и «укрепит наше общее понимание ценностей антифашистского единства, противодействия идеологии героизации фашизма во всех ее проявлениях».

«Выставки, подобные выставке «По дорогам Победы» призваны донести правду от Второй мировой войне, опираются на обширный фактический материал, дают объективную картину битвы за освобождение Европы от немецко-фашистской агрессии», – сказал российский посол.

Выставка будет работать до 23 января.

Сараево, Мария Вяткина

Сараево. Другие новости 16.01.20

Ложь и провокация: глава правительства Албании решил засудить косовского экс-«премьера». / Кризис: Хорватия потеряла полмиллиона работников. / В Косово прошла очередная акция устрашения сербов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»