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Понедельник, 27 января 2020, 16:47 мск

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Опасность коронавируса: в аэропортах Черногории ужесточен контроль за пассажирами

В аэропортах Подгорицы и Тивата ужесточен контроль состояния здоровья пассажиров, прилетающих в Черногорию международными рейсами. Особое внимание будет уделяться прибывающим из Лондона, Парижа и Рима, так как столицы имеют прямое сообщение с эпицентром заболевания – китайским городом Ухань.

Как пишет «Балканист.ру», в аэропортах присутствуют врачи. В случае обнаружения симптомов вируса путешественники будут изолированы и доставлены в медицинские учреждения. «Хотя новый коронавирус и прибыл в Европу, риск заболевания в Черногории в настоящее время низок. В то же время нельзя исключать вероятности, что [в Черногорию] прибудут туристы из стран, затронутых инфекционным заболеванием. Сейчас самое главное – повышенная осторожность, точная и своевременная информация и отсутствие ненужного страха», – заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Черногории Мина Брайович.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в аэропорту Белграда Никола Тесла был также установлен тепловизор для контроля состояния прибывающих пассажиров.

Согласно последним данным минздрава КНР, от нового типа коронавируса скончались 80 человек. На текущий момент 2700 человек заражены и проходят лечение, ещё около двух тысяч находятся под наблюдением врачей, поскольку контактировали с заболевшими.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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