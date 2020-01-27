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Понедельник, 27 января 2020, 07:31 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

От китайского коронавируса умерли уже 80 человек

От нового типа коронавируса скончались 80 человек. Эти данные были озвучены представителями минздрава КНР. На текущий момент 2700 человек заражены и проходят лечение, ещё около двух тысяч находятся под наблюдением врачей, поскольку контактировали с заболевшими.

Китайские чиновники призвали всех, кто был в Ухане в течение последних 14 дней, самостоятельно проводить карантин и в случае необходимости, обращаться к врачам.

В воскресенье мэр Ухани Чжоу Сяньван сказал, что 5 миллионов человек покинули Ухань до карантина. Многие из них уехали отмечать Китайский лунный Новый год, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильевна

Пекин. Другие новости 27.01.20

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