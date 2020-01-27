От китайского коронавируса умерли уже 80 человек

От нового типа коронавируса скончались 80 человек. Эти данные были озвучены представителями минздрава КНР. На текущий момент 2700 человек заражены и проходят лечение, ещё около двух тысяч находятся под наблюдением врачей, поскольку контактировали с заболевшими.

Китайские чиновники призвали всех, кто был в Ухане в течение последних 14 дней, самостоятельно проводить карантин и в случае необходимости, обращаться к врачам.

В воскресенье мэр Ухани Чжоу Сяньван сказал, что 5 миллионов человек покинули Ухань до карантина. Многие из них уехали отмечать Китайский лунный Новый год, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильевна

Пекин. Другие новости 27.01.20

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