Черногория отправляет спецназ на границу с Сербией

Руководство полиции Черногории приняло решение о развертывании специальных подразделений на севере страны. Усиленный контингент будет находиться вдоль границы с Сербией в населенных пунктах Биело-Поле, Беране и Плевле, сообщается на сайте ведомства.

«Полицейские района вместе с этими специальными подразделениями будут нести регулярную службу и выполнять задачи, поставленные Управлением полиции», – говорится в сообщении.

Комментируя такое решение, директор полицейского управления Веселин Вельович заявил, что ситуация в Черногории стабильна, а инциденты носят единичный характер. При этом он призвал не верить дезинформации и не поддаваться на провокации, а граждан попросил сообщать о всех таких случаях в полицию.

Усиление полиции на границе происходит на фоне обостряющегося конфликта вокруг, принятого парламентом страны закона «О вероисповедании и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать имущество Сербской Православной Церкви. По обе стороны границы тысячи православных выходят на Крестные ходы, устраивают акции протеста под лозунгом «Не отдадим сербские святыни!»

Подгорица, Катарина Лане

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