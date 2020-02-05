Украинцы ограбили банкоматы Сбербанка в Боснии

Полиция Боснии и Герцеговины (БиГ) арестовала двух граждан Украины за хищение крупных сумм из банкоматов Сбербанка. Речь идет о сумме почти в 3 млн боснийских марок.

По данным издания Zurnal, уроженцы Запорожской области Александр Зайцев и Дмитро Бойко приехали в БиГ из Сербии в конце января, после чего в различных городах страны снимали деньги в банкоматах Сбербанка. Согласно информации, которую российский банк представил Банковскому агентству федерации БиГ, с 31 января по 2 февраля было похищено около 2,7 млн марок. Последняя кража была зарегистрирована в минувшие выходные в городе Бихач, где украинцы сняли 97 000.

Полиция задержала украинцев с поличным и обнаружила у них 100 тысяч боснийских марок (50 000 евро). У арестованных изъяты декодеры и компьютеры, использовавшиеся для кражи. Остальные похищенные 2,6 млн марок пока найти не удалось.

Как отмечается, украинцы проникли на территорию БиГ через пограничный переход Шепак, который считается одним из самых безопасных для преступников. Ранее они находились на территории Черногории, где, по данным правоохранительных органов, тоже сняли несколько сотен тысяч евро из банкоматов. В Боснии задержанным украинцам предъявлено обвинение в совершении кражи в особо крупных размерах.

Сараево, Катарина Лане

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