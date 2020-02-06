Вашингтон поддержал Албанию в стремлении попасть в Евросоюз

Вашингтон поддерживает стремление Тираны стать полноправным членом Европейского союза. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, Помпео и Рама обсудили общие приоритеты двух стран с учетом того, что в 2020 году Албания председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Помпео поблагодарил премьер-министра Албании за приверженность возглавляемого им правительства принципу разделения финансового бремени среди членов НАТО и за противодействие иранскому влиянию в регионе, передает «Голос Америки».

Госсекретарь также отметил роль Албании как регионального лидера в разработке телекоммуникационных сетей нового поколения.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 06.02.20

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