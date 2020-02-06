Теперь Черногория: технологию «цветных революций» используют против православия

Синхронность антицерковных кампаний во всем мире свидетельствует о целенаправленной войне против православия – ситуация в Черногории, где предпринимается мощная атака на Сербскую православную церковь, подтверждает этот тезис. Такое мнение высказал сербский аналитик, директор юридического факультета Университета Нови-Сада и Высшей школы криминалистики города Ниша профессор Веселин Конатар. «Создаётся впечатление, что наступил судьбоностный момент борьбы добра со злом», – заявил эксперт в интервью порталу standard.rs, подчеркнув, что конфликт может вылиться в «кровавый сценарий».

По его оценке, речь идет о политической проблеме, которая выходит за территориальные границы отдельных государств. «Черногория – лишь эпизод в целом списке стран, где притесняется православие», – сказал Котанар, обратив внимание на церковный раскол на Украине, проблемы православного духовенства Молдавии, Болгарии, Кипра и Северной Македонии, куда «активно ездят американские ставленники, распространяя свою токсичную пропаганду».

«После церковного раскола на Украине в опасности находятся грузинская и армянская церкви. Лидер сирийских христиан Башар Аль-Асад не так давно предупреждал о возможном отделении Ливанской митрополии от Сирийской церкви, которая уже давно держит удар западного мира. Кроме того, под угрозой единство Иерусалимской церкви», – отметил аналитик.

Конатар обратил внимание, что в такой открытой войне речь идет о разрушении традиционных ценностей и внедрении либеральных стандартов, чтобы создать общество потребления, где деньги играют роль универсальной, в том числе, духовной, ценности. «И только Православная Церковь с ее незыблемыми представлениями о традиционной семье стоит, как кость в горле, у этих «строителей светлого европейского будущего». Они объявляют традиционные ценности средневековыми, вместо понятия «семья» внедряют понятие «гендер», а создание семьи и воспитание детей клеймят возвращением к тоталитаризму, в то время как заключение однополых браков и смену партнеров провозглашают свободой. И потому видят угрозу в православии», – указал эксперт.

«Синхронность и продуманность массовых антицерковных кампаний свидетельствует о текущем своеобразном процессе «цветных революций» в православных церковных общинах по всему миру. Давление на греческую православную церковь возросло после вхождения Греции в Евросоюз. Из школьной программы был выброшен предмет «вера и наука», религиозные символы запрещены в государственных учреждениях, но разрешены однополые браки и премьер-министр отказался приносить присягу на Библии. Не за горами в этой православной стране ожидается регистрация Сатанинской церкви… Стирая историческую память, отнимая язык и культуру, фальсифицируя историю, перекраивая территории, они создают «синтетические» нации, состоящие из манкуртов, не помнящих родства», – отметил также Конатар.

Как считает аналитик, в такой же парадигме действуют, в том числе, черногорские власти, заявляя важности «плюрализма религий». В этой связи Конатар процитировал заявление американского сенатора Линдси Грехема, посетившего Черногорию в сентябре 2019 года перед принятием скандального закона о свободе вероисповедания, который угрожает конфискацией имущества и святынь Сербской православной Церкви и уже спровоцировал массовые протесты в стране: «Важно победить силы, которые подрывают движение Черногории к демократии, они же подрывали процесс вступления страны в НАТО. Эти силы – наш общий противник, которого необходимо победить». Таким врагом для Запада в Черногории стало православное духовенство, которое выступает резко против «европейских ценностей» и Североатлантического альянса, обратил внимание эксперт.

По его мнению, развитие событий по нежелательному для черногорских властей и их западных наставников сценарию может привести к «кровавому» развитию событий. Процесс могут «отрегулировать» руками случайных снайперов, чьи выстрелы зальют реками крови целые города, так было в «Кровавое воскресенье» 1905 года в России и в 2014 году на Майдане в Киеве. «Западные силы пойдут на все, чтобы не упустить Черногорию из области своего влияния», – предупредил сербский аналитик.

Белград, Катарина Лане

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