Хорватию охватила кокаиновая зависимость: за пять лет употребление наркотика выросло в три раза

В столице Хорватии резко выросло потребление кокаина: за пять лет объемы увеличились на 300%, передает «Спутник», ссылаясь на данные института «Руджер Бошкович». Согласно результатам исследования, дневная доза кокаина в Загребе в прошлом году составила 234,5 мг на 1 000 горожан, тогда как в 2014 году была 77,4 мг.

Судя по оценке экспертов, в настоящее время в столице Хорватии, где проживает около 800 000 человек, в год употребляется примерно 68,5 кг наркотического вещества, стоимость грамма которого составляет от 80 до 105 евро. Таким образом за год на кокаин уходит от 5,84 до 7,19 млн.

Кроме кокаина, согласно данным исследования, жители Загреба активно употребляют амфетамин (76,1 мг на 1000 жителей) и экстази (29,8 мг на 1000 горожан).

Автор национальной стратегии противодействия распространению наркотиков Славко Сакоман констатировал, что «кокаин перестал быть элитным наркотиком, как это было ранее». По его оценке, в настоящее время количество страдающих от кокаиновой зависимости исчисляется сотнями тысяч.

Европейский доклад о наркотиках содержит данные, согласно которым кокаин употребляют около двух процентов молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 10.02.20

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