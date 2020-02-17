российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2020, 11:55 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Северная Македония готовится к досрочным выборам: парламент страны проголосовал за самороспуск

Фото: sobranie.mk

Парламент Северной Македонии проголосовал за самороспуск. Досрочные выборы назначены на 12 апреля, передает «Балканист.ру» со ссылкой на агентство МИА.

Одним из последних решений парламента стала ратификация протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Ранее, 3 января, правительство страны Македонии ушло в отставку, чтобы технический кабинет министров, который возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Оливер Спасовски, организовал парламентские выборы.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 17.02.20

Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву. / Республика Сербская решит на референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины. / Белград и Приштина договорились восстановить железнодорожное сообщение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву

Ирландия заявила о высокой активности российских шпионов

Республика Сербская решит на референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины

Европа на пути к энергонезависимости от России: США выделяют миллиард долларов

Нерадужная перспектива: газовый поток из России в Турцию сократился на треть

Белград и Приштина договорились восстановить железнодорожное сообщение

Символ сербской столицы возвращен в крепость Калемегдан

В Сараево готовятся разорить сербские кладбища

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Выборы, Политика, Европа,