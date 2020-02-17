Северная Македония готовится к досрочным выборам: парламент страны проголосовал за самороспуск

Парламент Северной Македонии проголосовал за самороспуск. Досрочные выборы назначены на 12 апреля, передает «Балканист.ру» со ссылкой на агентство МИА.
Одним из последних решений парламента стала ратификация протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Ранее, 3 января, правительство страны Македонии ушло в отставку, чтобы технический кабинет министров, который возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Оливер Спасовски, организовал парламентские выборы.
Скопье, служба информации РИА «Новый День»
Скопье. Другие новости 17.02.20
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