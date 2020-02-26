Президент Черногории «выписал ордер на арест Иисуса Христа»

В Черногории началась очередная волна политических репрессий, а лидер правящей Демократической партии социалистов, президент страны Мило Джуканович «выписал ордер на арест Иисуса Христа». Об этом заявил один из лидеров оппозиционного движения «Демократический фронт» Милан Кнежевич, выступая на заседании Скупщины. Политик сравнил нынешнюю ситуацию с эпохой, когда первых христиан бросали на растерзание львам, загоняли в катакомбы, линчевали и распинали на крестах.

«Принятием так называемого закона «О свободе вероисповедания», который является антиправославным, антисербским и античерногорским, был выписан красный ордер Интерпола на арест Иисуса Христа. Закон предусматривает, что Сербская Православная Церковь и Иисус Христос должны доказать ДПС и шефу режима Мило Джукановичу, что они существовали до него. На самом деле, Джуканович на своем конгрессе объявил о появлении партийной, улитарной Черногорской церкви, которую создали в 2001 году в отделении полиции, и которую не признала ни одна из канонических православных Церквей», – заявил Кнежевич.

По его словам, «в Черногории сейчас гонения как в античные времена, когда первых христиан бросали на растерзание львам, загоняли в катакомбы, линчевали и распинали на крестах». «Пока поддерживающие режим СМИ преследуют Господа Бога, мы в Черногории получаем десятки и десятки тысяч граждан, которые выходят с Его именем на улицы и заявляют: «Мы не отдадим святыни» и «С нами Бог». Разыскивая Бога, параполицейская, полицейская и военная хунты всеми способами пытается ввести диктатуру и чрезвычайное положение», – сказал один из лидеров черногорской оппозиции.

Кнежевич также подчеркнул, что оппозиционеры из «Демократического фронта» за годы правления Джукановича и его партии прошли через «самые страшные пытки и репрессии». Политик напомнил, что в здании черногорского парламента были арестованы 17 депутатов, аналогичным репрессиям подверглись неугодные властям журналисты и те, кто в соцсетях выражал свое мнение против нового закона.

«А когда этого им стало мало, они напали на членов наших семей. У меня арестовали брата, двоюродного брата, мою маму. В моем доме осталось еще пять собак, три кошки и шесть кур, ожидающих ареста от этого режима», – сказал Кнежевич.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 26.02.20

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