Перед угрозой коронавируса: Болгария отменила национальный праздник

В Болгарии национальный оперативный штаб рекомендовал отменить празднование Дня освобождения от турецкого ига, которое обычно проходит на пике Шипка 3 марта, Поводом для такого решения стало распространение коронавируса COVID-19, хотя в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания, передает портал «Факты».

В пресс-центре Военно-медицинской академии сообщили, что меры предосторожности приняты из-за эпидемиологических рисков, которые возникают во время скопления людей в одном месте. Кроме того, еще на прошлой неделе глава государства объявил, что из-за опасности коронавируса отменяется и традиционный приём, который обычно проходит в день этого национального праздника.

В национальном штабе также уточнили, что в последние дни в стране наблюдается рост заболеваемости обычным гриппом: вспышки заболеваемости зарегистрированы в Варне, Бургасе, Пловдиве, Разграде, Сливене, а также Ямболе, Старой Загоре, Софии и других городах.

По данным Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний, заболеваемость значительно возросла на прошлой неделе. В частности, в Софии было зафиксировано 1 216 случаев заболевания на 10 тысяч человек. Заболеваемость также высока в Варне (568 на 10 тысяч человек), в Бургасе (469 на 10 тысяч человек).

Между тем, пользователи соцсетей раскритиковали решение отменить торжества. «Коронавируса в Болгарии нет, а праздники отменяют. Наши прадеды бились за свободу и не боялись потерять жизнь, а мы из-за гриппа не чтим их память. Какой позор», – отмечают комментаторы. «Единственный коронавирус в нашей стране – это Бойко Борисов!» – заявили пользователи соцсетей, раскритиковав премьер-министра страны за антироссийскую политику.

Напомним, 3 марта 1878 года был подписан мирный договор в Сан-Стефано между Российской и Османской империями, положивший конец русско-турецкой войне. Результатом стало появление на карте мира новых независимых государств – Болгарии и Черногории, также было открыто международное судоходство по Дунаю. Эта дата является крайне значимой для целого ряда балканских государств: Сербии, Черногории, Румынии, но самой важной годовщина подписания документа остается для болгарского общества. В этом государстве 3 марта официально объявлено Днем независимости.

София, Катарина Лане

София. Другие новости 03.03.20

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