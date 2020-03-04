Непризнанная Черногорская церковь удостоила сана «священнослужителя» алкоголика и атеиста

Митрополит непризнанной Черногорской православной церкви (ЧПЦ) Мираш Дедеич принял в священнослужители и произвел в чин иподиакона профессора Новисадского университета Стевана Константиновича, который известен как «маэстро скандалов», публично заявлявший о себе, что является атеистом, запойным алкоголиком, плохим мужем, любителем веселья и женщин.

В своем профиле в Facebook профессор рассказывал также о своих сексуальных фантазиях, но после «вступления в чин» удалил эти публикации.

В Сербской православной церкви (СПЦ) крайне негативно оценили случившееся. Комментируя этот скандал, протоиерей Димитрий Калезич отметил, что ЧПЦ показала на этом примере, каких безбожных людей она собирает в свои ряды.

«Это была неудачная идея еще до того, как это совершили. Кто дал Мирашу право рукопологать, он сам лишен чина... Он всё делает неправильно, наоборот. Это антивера, безбожие и антибожие. Сербская православная церковь должна игнорировать эту аморальность. Что бы мы ни сказали, это только придаст им важности, нужно не обращать на них внимания. Старые монахи и отец Фаддей красиво говорили, что самое разумное существо после Бога – это сатана, глупого дьявола нет, но ум который у него есть, все мысли и поступки употребляются во зло», – констатировал представитель СПЦ.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 03.03.20

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