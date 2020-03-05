Босния и Герцеговина готова направить армию для защиты границ от нелегальных мигрантов

Босния и Герцеговина должна использовать вооруженные силы для защиты своих границ от нелегальной миграции, если другие страны региона примут решение применить такие меры. Об этом заявил боснийский министр государственной безопасности Фахрудин Радончич.

«У нас есть законное право использовать весь свой потенциал для защиты нашего суверенитета, нашего образа жизни и наших граждан. Если другие страны разместят свои армии на своих границах, я не вижу серьезных причин не делать этого в Боснии и Герцеговине», – сказал министр журналистам в Сараево.

Радончич также сказал, что до настоящего момента использовались только материально-технические ресурсы Вооруженных сил Боснии и Герцеговины, такие как палатки и резервуары для воды, которыми оборудуются временные поселения для мигрантов.

По мнению министра госбезопасности, если произойдет «очень плохой сценарий», а по прогнозам экспертов поток в страну мигрантов составит около 10 000 человек в день, Президиуму Боснии и Герцеговины будет необходимо принять решение задействовать военных на границах.

Сараево, Катарина Лане

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