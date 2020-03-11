Власти Северной Македонии вводят карантин из-за короновируса

Власти Северной Македонии приняли решение о введении серьезных ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, планируется закрыть в течение двух недель все детские сады, школы и вузы, а также отменить массовые мероприятия с участием более тысячи человек, в том числе спортивные соревнования, передает сербский «Телеграф».

Согласно распоряжению правительства страны, на время карантина от работы освободят одного из родителей в семье, где есть дети младше десяти лет. Пожилым и хронически больным гражданам рекомендовано реже выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, отменены автобусные рейсы в страны повышенной эпидемиологической опасности. Перевозчиков обязали дезинфицировать пассажирский транспорт.

В то же время в Северную Македонию теперь запрещён ввоз медицинского оборудования, лекарств, за исключением тех, на которые выдано специальное разрешение минздрава.

Правительство также распорядилось об отмене всех командировок служащих госучреждений и постановило перейти на формат Интернет-конференций.

Нарушение этих предписаний считается нарушением Уголовного кодекса.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 11.03.20

Парламентские выборы в Сербии пройдут «тихо». / В Сербии растет число заболевших коронавирусом. / США вводят санкции против Приштины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»