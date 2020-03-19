Коронавирус пришел в Черногорию: выявлены первые заболевшие

В Черногории зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Шестеро инфицированных были выявлены после анализа 20 образцов, взятых у находящихся под наблюдением, а также у контактировавших с двумя первыми заразившимися женщинами, которые вернулись из-за границы в Улцинь и Подгорицу.

По данным Института общественного здравоохранения Черногории, «из обработанных образцов шесть положительных, один из них не имеет эпидемиологической связи с подтвержденными до сих пор случаями».

Как отмечают медики, такой скачок числа положительных результатов теста на коронавирус был ожидаем, если учесть количество выявленных контактов первых инфицированных.

Как говорится в сообщении, в Черногории 3523 человека находятся под медицинским и санитарным надзором, в том числе граждане, которые прибыли на родину и были помещены в карантин в целях профилактики.

В начале недели власти страны заявили о закрытии государственной границы и временном прекращении международных пассажирских перевозок. Внутри Черногории приостановлена работа детских садов, школ, вузов, а также заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров. При этом запрещены все массовые мероприятия, собрания и шествия. Решение было принято при отсутствии случаев заболевания коронавирусом.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 19.03.20

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