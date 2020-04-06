Карантин в Республике Сербской: изолированные требуют алкоголь и свинину на вертеле

В Республике Сербской изолированные граждане, отправленные на карантин в городской дворец спорт «Обиличево» после возвращения из-за рубежа, предъявляют «ненормальные» требования. Об этом сообщил глава городского управления гражданской защиты населения Младен Чучун.

«У нас были такие просьбы, как доставить определенное количество алкоголя и приготовленную на вертеле свинину, чего, разумеется, мы не сделали, и не будем делать», – сказал он, подчеркнув, что всем созданы нормальные условия.

Управление по чрезвычайным ситуациям Баня-Луки также заверило, что обеспечение режима карантина для лиц, прибывающих из-за рубежа, соответствует всем стандартам. В сообщении говорится, что в настоящее время во временном госпитале находятся 24 человека, и это вдвое меньше, чем предполагаемая вместимость 50 человек.

В Республике Сербской объявлен режим чрезвычайного положения. Зафиксировано 302 случая заражения коронавирусом, семеро умерли.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 06.04.20

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