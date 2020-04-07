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Вторник, 7 апреля 2020, 15:50 мск

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Северная Македония ужесточила коронавирусный карантин

Фото: kurir.rs

В Северной Македонии ужесточены карантинные меры, связанные с ограничениями ограничения на выход из дома. Начиная со среды, по всей стране вводится запрет на передвижение граждан с 16 до 5 утра по будням и с 16 часов пятницы до 5 утра понедельника, передает «Балканист.ру»

Граждане младше 18 лет могут выходить из дома в будни лишь с 13 до 15, а граждане старше 65 лет – с 10 утра до 12 часов дня.

По данным на 7 апреля, в Северной Македонии выявлено 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 23 человека скончались.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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