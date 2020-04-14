Республика Сербская выплатит врачам по 500 евро

В Республики Сербской врачам будет выплачена заработная плата с надбавкой в 1 000 марок (500 евро, или 40 тысяч рублей). Об этом сообщил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

«Для премии 9,7 тысячи работникам будет выделено почти 10 млн марок из средств Республики, и мы оцениваем эту помощь как одно из проявлений благодарности, которую мы хотим выразить всем работникам здравоохранения. Эта тысяча марок будет выплачена каждому сверх заработной платы», – цитирует Додика «Балканист.ру».

Он уточнил, что средства будут перечислены в четверг. «Надбавка будет начислена тем, кто достаточно отработал с момента появления коронавируса (по крайней мере, половину этого периода). Я верю, что через два-три месяца мы снова сможем сделать нечто подобное», – отметил Додик.

По его словам, через три фонда Республики Сербской будет выделено около 500 млн марок для оказания различных видов помощи населению во время эпидемии. «Около 66 тысяч сотрудников, занятых в сферах гостеприимства, обслуживания и производства, которые не работали в апреле из-за решения республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям, получат минимальную заработную плату в 520 марок», – сообщил Додик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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