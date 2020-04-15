Северная Македония готовится к продлению режима ЧП

Режим чрезвычайного положения в Северной Македонии в связи с угрозой коронавируса может быть продлен еще на 30 дней. Об этом сообщил президент страны Стево Пендаровски.

«Думаю, почти наверняка, очень велики шансы, что будет объявлено чрезвычайное положение еще на 30 дней», – цитируют Пендаровского РИА «Новости».

Срок введенного ранее 30-дневного ЧП истекает на этой неделе. Как ожидается, в четверг состоится заседание Совета национальной безопасности, где будет рассмотрен вопрос о продлении ограничительного режима.

По данным минздрава Северной Македонии, в стране выявлено 908 случаев заражения Covid-19, 86 человек выздоровели и 44 скончались.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 14.04.20

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