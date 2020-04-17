Боснийская полиция два часа ловила делегата из ЕС, зараженного коронавирусом

Участник делегации Евросоюза из Германии, работавший в Сараево, два часа скрывался в столице Боснии и Герцеговины от полиции, сбежав сначала из инфекционной больницы, а после из машины скорой помощи.

Сараевские СМИ назвали погоню за евроделегатом, зараженным вирусом COVID-19, настоящей «драмой». Поиски гражданина Германии началась после его побега из инфекционной больницы. Вскоре полицейские его задержали и препроводили в машину скорой помощи, чтобы отвезти в клинику. Между тем, когда машина остановилась на светофоре, зараженный коронавирусом выскочил из автомобиля. Полиции пришлось второй раз ловить беглеца.

После консультации боснийских врачей с представителями европейской делегации было решено поместить зараженного коронавирусом немца на военную базу европейских сил, расквартированную в районе столичного аэропорта. Там ему планируют оказать необходимую медицинскую помощь.

«Мы оперативно отреагировали и сразу скоординировали усилия с боснийскими властями. Быстро вернув нашего сотрудника в больницу, мы изолировали всех, кто с ним был в контакте», – уточнили в делегации Евросоюза в Сараево.

Боснийские СМИ сообщают, что гражданин Германии имел психологические проблемы, которые усугубились после заражения вирусом COVID-19.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 16.04.20

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