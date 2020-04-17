российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 апреля 2020, 12:36 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Боснийская полиция два часа ловила делегата из ЕС, зараженного коронавирусом

Фото: ec.europa.eu

Участник делегации Евросоюза из Германии, работавший в Сараево, два часа скрывался в столице Боснии и Герцеговины от полиции, сбежав сначала из инфекционной больницы, а после из машины скорой помощи.

Сараевские СМИ назвали погоню за евроделегатом, зараженным вирусом COVID-19, настоящей «драмой». Поиски гражданина Германии началась после его побега из инфекционной больницы. Вскоре полицейские его задержали и препроводили в машину скорой помощи, чтобы отвезти в клинику. Между тем, когда машина остановилась на светофоре, зараженный коронавирусом выскочил из автомобиля. Полиции пришлось второй раз ловить беглеца.

После консультации боснийских врачей с представителями европейской делегации было решено поместить зараженного коронавирусом немца на военную базу европейских сил, расквартированную в районе столичного аэропорта. Там ему планируют оказать необходимую медицинскую помощь.

«Мы оперативно отреагировали и сразу скоординировали усилия с боснийскими властями. Быстро вернув нашего сотрудника в больницу, мы изолировали всех, кто с ним был в контакте», – уточнили в делегации Евросоюза в Сараево.

Боснийские СМИ сообщают, что гражданин Германии имел психологические проблемы, которые усугубились после заражения вирусом COVID-19.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 16.04.20

Олигархи в шоке: премьер-министр Болгарии предложил бизнесменам продать свои элитные авто. / Республика Сербская закупила в Китае средства защиты и медоборудование. / НАТО готовит антироссийскую зачистку информационного пространства на Балканах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Сербии разгорелся скандал после школьного онлайн-урока про «мирное» НАТО

Ученые нашли причину небывалых темпов таяния ледников Гренландии

Олигархи в шоке: премьер-министр Болгарии предложил бизнесменам продать свои элитные авто

Республика Сербская закупила в Китае средства защиты и медоборудование

НАТО готовит антироссийскую зачистку информационного пространства на Балканах

Ученые выявили ранний признак коронавируса у молодежи

В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим

«Этим подлецам все мало»: мэр Нови-Сада обрушился с критикой на оппозицию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Скандалы и происшествия, Европа,