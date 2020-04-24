Босния и Герцеговина смягчила карантин

Сегодня Босния и Герцеговина отменила действовавший в стране с 21 марта комендантский час, запрещавший передвижение граждан с 18 часов вечера до 5 часов утра, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

С сегодняшнего дня пенсионеры старше 65 лет смогут выходить на улицу три раза в неделю (в понедельник, среду и пятницу) с 9 до 13 часов. Совершеннолетним гражданам разрешено гулять по вторникам, четвергам и субботам с 14 до 20 часов. При этом для выхода на улицу необходимо иметь на себе маску, перчатки и соблюдать дистанцию в два метра.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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