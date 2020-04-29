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Среда, 29 апреля 2020, 11:29 мск

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Коронавирус отступает: Хорватия готовится провести досрочные парламентские выборы

Фото: официальный сайт президента Хорватии

Парламентские выборы в Хорватии после улучшения эпидемиологической ситуации могут пройти в середине июля. Однако не все потенциальные участники согласны с таким сроком для кампании.

Как пишет «Балканист.ру», нынешнее правительство во главе с Андреем Пленковичем пытается воспользоваться моментом, когда имеет значительную поддержку граждан, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Результаты опросов показывают, что правящая партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) сейчас на пике популярности. ХДС организовала и возглавила национальный штаб гражданской защиты, работа которого способствовала улучшению эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) выступает против избирательной кампании в середине лета, считая, что «сейчас не время для выборов в разгар пандемии коронавируса».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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