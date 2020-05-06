Министр обороны Сербии обрушился с критикой на боснийские власти

Министр обороны Сербии Александр Вулин жестко отреагировал на отказ боснийского министра пускать российских военных медиков на территорию страны для помощи в борьбе с вирусом COVID-19.

«Российская армия помогла Сербии, а в Боснии и Герцеговине им запретили появляться. Мусульманские политики обязаны объяснить семьям умерших от коронавируса, что тем не нужна была помощь России. Каждая смерть от коронавируса для мусульманских политиков – «подтверждение суверенитета», – сказал Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр обороны также обратил внимание, что Сербии, как и Италии, США и Великобритании, была необходима любая помощь для борьбы с опасным заболеванием.

Резкий комментарий сербского политика стал реакцией на громкий международный скандал, когда российские военные вирусологи по просьбе хорватских представителей Боснии и Герцеговины (БиГ) направились в Мостар, чтобы продезинфицировать университетский клинический центр. Однако министр безопасности БиГ Фахрудин Радончич запретил въезд российского конвоя, сославшись на закон о пограничном контроле.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 06.05.20

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