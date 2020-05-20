Бывший спонсор президента Черногории анонсировал скандальный компромат на Мило Джукановича

Бывший спонсор бессменного президента Черногории Мило Джукановича – Душко Кнежевич, который эмигрировал в Великобританию, намерен обнародовать видеозапись, компрометирующую черногорского лидера, передает «Политнавигатор» со ссылкой на балканские СМИ.

По словам Кнежевича, на видеокадрах, которые готовятся к публикации, Джуканович забирает из дома бизнесмена сумку с деньгами, что может доказывать непрозрачность и незаконность финансирования как самого черногорского диктатора, так и его Демократической партии социалистов.

«Записи четкие, звук хороший, – прокомментировал свое намерение Кнежевич. – Некоторые из наших американских общих друзей предложили мне выпустить запись «Конверта» (такое название получили прежние видеодоказательства, опубликованные богатеем ранее, также раскрывающие коррупционную суть режима Джукановича) до того, как он (Джуканович) баллотировался на президентских выборах 2018 года. Они утверждали, что тогда он бы ни за что не был бы избран. Вполне возможно, и тогда я был неправ (что не опубликовал видео), поэтому я не ошибусь сейчас с записью сумки».

По словам бизнесмена, черногорский диктатор сотни раз останавливался в принадлежащих ему домах и забирал сумки, кошельки с деньгами и многое другое. В числе таких фактов – «ничейный дом» в Горице, транзакции через фиктивный счет, 1,5 миллионный кредит в «Пиреус-банке» и маржа с продажи акций государственных компаний Telekom и EPCG.

Издание напоминает, что Кнежевич в свое время был правой рукой Джукановича, и благодаря его связям последнему удалось обрести нужные знакомства на Западе. Он активно способствовал отделению страны от Сербии и вступлению ее в НАТО, однако впоследствии попал в опалу и лишился части активов, в том числе, Atlas Bank и оздоровительного комплекса «Мельине».

Кнежевич пытался судиться, но безуспешно, против него в Черногории были возбуждены дела за неуплату налогов, отмывание денег и злоупотребление судебным положением, а самого его задерживали в Великобритании по запросу Подгорицы, но британские власти не стали его депортировать (Кнежевич гражданин Черногории, Великобритании и Кипра).

Свой первый компромат, получивший название «Афера Конверт», Кнежевич опубликовал в 2016 году. Речь идет о видео, на котором функционеру правящей Демократической партии социалистов и мэру Подгорицы Славолюбу Стижеповичу передают крупную взятку (100 тысяч долларов) на ведение выборной компании.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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