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Четверг, 28 мая 2020, 16:53 мск

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Политика «добрососедства»: вслед за Черногорией Хорватия не разрешила въезд для граждан Сербии

Сегодня Хорватия открыла границы для десяти стран, среди которых не оказалось Сербии. Страна возобновляет приём туристов из Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович со своей стороны уточнил, что граждане указанных стран могут свободно въехать в Хорватию, как это было до эпидемии коронавируса. «Однако им придётся заранее зарегистрироваться на специальной странице в интернете, предназначенной для сбора данных туристов на случай новой вспышки эпидемии. Процедура предназначена для того, чтобы избежать очередей на границе», – пояснил Божинович.

Напомним, 26 мая Черногория объявила об открытии своих границ для туристов из нескольких европейских стран, проигнорировав соседнюю Сербию.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 28.05.20

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