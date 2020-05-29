Боснийский премьер арестован по делу о крупной афере с покупкой неисправных аппаратов ИВЛ

Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) Фадил Новалич, директор управления гражданской защиты Фахруддин Солак и владелец компании «Серебряная малина» Фикрет Ходжич заподозрены в организации крупной аферы с покупкой неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Все трое были допрошены в связи с закупкой 100 неисправных китайских аппаратов ИВЛ стоимостью около 5,7 млн евро через счета компании, занимающейся выращиванием овощей и фруктов. Расследованием занимается Генеральная прокуратура ФБиГ.

Заседание кабинета министров ФБиГ, назначенное на сегодня, 29 мая, отложено из-за ареста главы правительства. В ближайшее время станет известно, какую меру пресечения задержанным выберут органы следствия до суда.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 29.05.20

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