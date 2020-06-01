Министр обороны Северной Македонии оказалась в центре международного скандала

Министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска оказалась в центре громкого скандала после публикации в соцсетях фотографии с мэром города Кичево Фатмиром Дехари на фоне гербов и флагов националистических организаций албанских сепаратистов. Речь идет о символике так называемой «Армии Освобождения Косово» и «Армии Национального Освобождения», более известных как косовская и македонская УЧК, передает «Балканист.ру».

Фотография вызвала резкую реакцию в Сербии, где напомнили, что в 1996-1999 годы «Армия освобождения Косово», собранная из бандформирований косовских албанцев, занималась похищением людей, торговлей органами, уничтожением и изгнанием сербов с территории Косово и Метохии. Окончание войны в Косово и расформирование «косовской УЧК» привело к появлению созданных на ее основе партизанских групп из албанских националистов, продолживших террористическую деятельность на юге Сербии (в 1999-2001 гг.) и в северо-западной части Македонии (в 2001 году). Боевики «македонской УЧК» нападали на местные села и полицию, столкновения переросли в боевые действия, для прекращения которых в августе 2001 года были задействованы вооруженные силы НАТО.

Фото главы военного ведомства Северной Македонии прокомментировал министр обороны Сербии Александр Вулин. «Сфотографироваться на фоне флага так называемой УЧК и сказать, что это «неважная иконография» – все равно, что фотографироваться под флагом Независимого государства Хорватия (провозглашенное в 1941 году хорватскими националистами-усташами марионеточное государство, подчиняющееся фашистскому руководству Италии и Германии) и сказать, что это тенденция ретро-моды», – подчеркнул Вулин.

По его оценке, «позировать на фоне символов террористов, которые бесспорно виновны в убийствах сотен гражданских лиц, женщин и детей, и заявлять, что таким образом служишь гражданам, не менее лицемерно, чем фотографироваться под флагом Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) и говорить о религиозной терпимости».

«Если срок давности является достаточным оправданием, чтобы забыть обо всем, и если флаги, под которыми были совершены зверские злодеяния, больше не имеют значения, то я спрашиваю: почему министр Шекеринска не сфотографировалась под свастикой, объяснив это тем, что с момента вооруженного конфликта прошло 75 лет, и сейчас самое время для хорошего управления?» – обратил внимание министр обороны Сербии.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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