«Дела идут очень плохо»: Хорватия рискует остаться без туристов

Туристическая отрасль Хорватии, которая является для страны основным источником прибыли, переживает масштабный кризис. Как считают эксперты, прогнозы дальнейшего развития ситуации остаются крайне неблагоприятными, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Цены на самые дорогие апартаменты для туристов на побережье Адриатического моря в этом году сравнялись с прошлогодней стоимостью дешевого жилья (от 40 до 100 евро). Бюджетное размещение обойдется от 25 евро за день: сейчас за эти деньги сдаются апартаменты на пять человек на острове Паг. Портал «Индекс» сообщил, что в начале туристического сезона дом с бассейном в Хорватии вполне можно снять за 114 евро. Однако спрос по-прежнему крайне низок.

Глава объединения приморского туризма Мартина Нимац Кальцина констатирует, что туристы не спешат в Хорватию даже за такие деньги. «Арендодатели рассчитывают на постоянных гостей – на тех, кто уже забронировал жилье. Но сейчас приток новых клиентов на побережье крайне скуден. Иностранцы предпочитают снимать целые дома, а спрос на апартаменты резко упал», – отметила она.

По ее словам, все зависит от того, как будут обстоять дела после полного открытия границ. «Все надеются, что ситуация улучшится, но сейчас дела идут очень плохо. Что же касается отечественных гостей, для них придётся дополнительно снижать цены на жилье», – Кальцина.

Глава объединения арендодателей города Задар Даниел Радета со своей стороны подчеркнул, что от властей не поступило никаких предложений по привлечению туристов. «Их интересуют только выборы. Я считаю, что это предательство», – заявил он.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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