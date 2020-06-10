В Черногории бульдозерами снесли постройки православного монастыря Святого Василия

Сегодня в Черногории начался снос келейного дома женского монастыря Святого Василия, который находится рядом с городом Ульцинь. Об этом сообщил священник митрополии Черногорско-Приморской Слободан Зевкович.

«Специальная полиция и ее начальник Милош Радулович обеспечивают снос монастыря Святого Василия, близ Ульциня. Это древняя церковь, которая недавно была объявлена монастырем. Сегодня утром они приехали на машинах без какого-либо предупреждения, заблокировали подъездные пути и начали сносить монастырское общежитие. Они не показали никакого решения сестричеству, но говорят, что делают это с адвокатом», – сказал он.

Показательно, что это происходит после решения Сербской православной церкви (СПЦ) возобновить в Черногории акции протеста против закона «О вероисповедании и правовом статусе религиозных общин», с помощью которого государство может конфисковать церковное имущество. Митрополит Амфилохий объявил, что черногорские епархии СПЦ продолжат свои протестные крестные ходы в ближайшее воскресенье, 14 июня.

Ранее епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий после освобождения из-под стражи заявлял, что правительство Черногории борется против святого Чудотворца Василия Острожского.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 10.06.20

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