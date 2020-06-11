В Черногории возбуждено уголовное дело против митрополита Амфилохия

В Черногории полиция города Ульцинь возбудила уголовное дело против Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви (СПЦ) и митрополита Амфилохия. Поводом для этого стало строительство келейного дома монастыря Святого Василия Острожского на Бриской горе.

«Департамент безопасности Ульциня после консультации с государственной прокуратурой города Ульцинь сегодня утром выдвинул обвинения против митрополии Черногорско-Приморской и митрополита Амфилохия Радовича по подозрению в незаконном строительстве объекта без подачи необходимой строительной документации, согласно статьи 326а KZCG», – говорится в сообщении полиции.

Напомним, накануне постройки монастырского келейного дома женского монастыря Святого Василия Острожского на Бриской горе были снесены бульдозерами. Операцией по сносу строений руководили полицейские при поддержке антитеррористической группы черногорского спецназа.

Радикальным действиям правоохранительных органов Черногории предшествовало заявление митрополита Амфилохия, объявившего о возобновлении протестных крестных ходов против принятого парламентом страны закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать имущество черногорских епархий СПЦ.

Подгорица, Катарина Лане

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