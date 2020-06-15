В Черногории арестованы священники Сербской православной церкви

Суд в Подгорице принял решение об аресте двух священников Сербской православной церкви (СПЦ), принимавшим участие в масштабном крестном ходе, организованном в знак протеста против закона о правовом статусе религиозных общин, согласно которому государство может конфисковать имущество черногорских епархий СПЦ.

Как пишет «Балканистю.ру», священник Желько Чалич задержан на 72 часа. Ему предъявлено обвинение в «нарушении закона о защите гражданского здоровья в условиях эпидемии COVID-19». Священник Мирчета Шливанчанин прибыл в участок добровольно, но тоже был задержан на несколько суток, так как «полиция опасается, что он может снова нарушить закон о безопасности общественного здоровья и созвать прихожан на крестный ход».

Адвокат Шливанчанина заявил, что после судебного слушания его разлучили с подзащитным, что является нарушением закона. Во время ожидания приговора перед зданием суда собрались десятки жителей Подгорицы, требуя освободить задержанных священников. Ранее черногорские власти заявили, что успешно справились с эпидемией и открыли границы страны для туристов из других стран, за исключением Сербии.

В воскресенье вечером, 14 июня, по всем городам Черногории прошли первые после окончания эпидемии крестные ходы, которые собрали несколько тысяч человек.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 15.06.20

Китайский робот Эмма предсказала будущее Сербии. / Страна ненависти: сербам в Хорватии вновь начали угрожать. / Президент Сербии подтвердил встречу с Путиным. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»