Республика Сербская отказалась от миграционных лагерей

Республика Сербская не будет размещать на своей территории центры для мигрантов. Об этом заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. По его словам, единственно правильная политика – депортировать мигрантов туда, откуда они прибыли.

Додик обратил внимание, что боснийскими властями Боснии и Герцеговины уже предпринимались попытки построить центры размещения мигрантов в Республике Сербской, один из которых должен был находиться в Баня-Луке, другой – в Трново, и еще один – в окрестностях Биелины.

В интервью телекомпании RTRS политик сказал, что это вопрос гуманитарного характера, но мигранты стали серьезной проблемой, потому что они нарушают привычный уклад жизни и устраивают беспорядки, чем ставят под угрозу безопасность граждан республики

«Что мы можем сделать, так это помочь им как можно быстрее пройти через Республику Сербскую», – подчеркнул Додик.

Он также отметил, что Западная Европа и ведущие индустриальные государства, которые принимают мигрантов, преподносят это, как гуманное решение проблемы. «А потом оказывается, что главной целью было найти способную, молодую рабочую силу, которая им нужна для их индустрии», – сказал политик.

Вместе с тем Додик добавил, что основной целью для мигрантов является Западная Европа, а не БиГ или Республика Сербская, и что единственно правильная политика – это срочная депортация, то есть высылка мигрантов за пределы Боснии и Герцеговины.

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